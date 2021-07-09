Привитые «Спутником V» россияне смогут посетить Шри-Ланку без соблюдения карантина

Шри-Джаяварденепура-Котте, 9 июля. Власти Шри-Ланки смягчили ограничительные меры для россиян, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции «Спутником V».

Российским туристам, привитым «Спутником V», не нужно соблюдать двухнедельный карантин по прилету в страну. Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России, ссылаясь на Минздрав Шри-Ланки. При этом частично ограничения для отдыхающих сохранятся.

Темпы прививочной кампании в России выросли почти в два раза. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В стране работают свыше шести тысяч стационарных прививочных пунктов.