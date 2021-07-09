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Глава МЧС поручил нарастить группировку для борьбы с пожарами под Челябинском

  /   Обновлено: 09 июля 2021 19:33
Происшествия
Глава МЧС поручил нарастить группировку для борьбы с пожарами под Челябинском
pixabay.com

Челябинск, 9 июля. Глава МЧС Евгений Зиничев потребовал привлечь еще больше спасателей к борьбе с пожарами в Челябинской области.

Крупный лесной пожар продолжает бушевать в области. Огонь уже подобрался к поселку Джабык, оттуда стали эвакуировать людей. Местных жителей переместили в поселок Новоаклиновый. Там нет угрозы распространения огня.

По данным спасателей, площадь возгорания леса в Карталинском районе региона увеличилась с 250 гектаров до 2,8 тысячи. Сотрудники МЧС продолжают бороться с пожаром. О жертвах и пострадавших ранее не сообщалось.

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мчс челябинская область пожары
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