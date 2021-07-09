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Браконьеры предстанут перед судом за попытку сбить на машине инспектора бурятского заказника

  /   Обновлено: 09 июля 2021 19:27
Происшествия
Браконьеры предстанут перед судом за попытку сбить на машине инспектора бурятского заказника
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Peter Price

Улан-Удэ, 9 июля. Следователи завершили расследование уголовного дела по фактам незаконной охоты и применения насилия в отношении инспектора бурятского заказника.

По данным следствия, инспектор поймал пятерых браконьеров на территории заказника «Алтачейский». Они приехали на машине и незаконно убили двух косуль. Злоумышленники пытались скрыться от сотрудника заказника и сбить его, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Инспектор произвел несколько выстрелов в воздух, чтобы задержать нарушителей. Он обезоружил одного из браконьеров и потребовал от остальных сдать оружие. Всем пятерым злоумышленникам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 318 УК РФ («Незаконная охота, применение насилия в отношении представителя власти»). Дело передали в суд для рассмотрения по существу.

Правозащитники обвиняют принца Саудовской Аравии Фейсала бин Турки бин Абдаллу аль Сауда в непозволительном обращении с домашним персоналом, сообщал ФАН. Он удерживал в доме прислугу, как в рабстве.

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расследование бурятия браконьеры
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