Почти два десятка нарушителей оштрафовали на диких пляжах Тулы

Тула, 9 июля. Профилактический рейд по диким пляжам устроили в Туле. Городская администрация решила напомнить горожанам об опасности купания в необустроенных для этого местах.

В жаркую погоду непригодное для отдыха на воде место может оказаться местом несчастного случая. Такие факты в регионе уже имеются. Об этом участники рейда говорили горожанам. Помимо напоминаний следовали и наказания. За день составлено 17 административных протоколов за купание в запрещенных водоемах.

«Нарушители должны быть готовы к тому, что им придется нести ответственность за свою беспечность. К нерадивым купальщикам применяются меры административного воздействия. За купание в неположенном месте предусмотрена административная ответственность и штраф от 500 до 1000 рублей», — уточняют в пресс-службе администрации Тулы.

В черте города насчитывается семь мест, где можно искупаться и позагорать. Именно там отдых будет безопасным и без риска административного наказания.

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