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Телефонные мошенники дозвонились до российских космонавтов на МКС
Происшествия
Телефонные мошенники дозвонились до российских космонавтов на МКС
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 9 июля. Российский космонавт Олег Новицкий признался, что столкнулся с телефонным мошенничеством, будучи на Международной космической станции.

В ходе прямого включения на международном онлайн-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 2021 космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров дали интервью прямо с МКС. Россиянин рассказал, что мошенники попытались обмануть его, представившись сотрудниками Сбербанка, передает РИА Новости.

«Были звонки, опять же, сотрудниками Сбербанка представлялись. Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники. Поэтому в этом плане мы не пострадали», — рассказал Новицкий.

В настоящий момент на МКС находится 65-я по счету экспедиция, в которую вошли россияне Новицкий и Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур

Ранее Кимброу должен был выйти в открытый космос. Астронавту пришлось заменить скафандр из-за проблем, сообщили в NASA.

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космос мкс мошенничество
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