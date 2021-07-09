Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 20:04
20:00
Армия
Историк Кнутов перечислил самые громкие провалы США в разработке «супероружия»
20:00
Происшествия
Трехлетний ребенок заживо сгорел во время пожара под Пензой
20:00
Политика
Июльские вояжи Зеленского: Меркель и Байден вновь заставят Киев прогнуться под Запад
19:57
Шоу-бизнес
Бейонсе показала, как можно сочетать белую рубашку и разноцветные брюки
19:57
Весь мир
Аптеки Ливана начали забастовку в ответ на прекращение поставок зарубежных лекарств
19:56
Общество
Россиянам объяснили, какие грибы безопасно собирать в жаркую погоду
19:56
Общество
Писатель Норин отнес акции Павленского к сфере административных правонарушений
19:54
Политика
Путин и Байден провели телефонные переговоры
19:53
Общество
Милонов заявил о гибели Олимпийских игр как апогея международного спорта
19:53
Армия
В American Conservative раскрыли масштабы провала военной миссии США в Афганистане
Все новости

Марио Фернандес отказался от перехода в «Зенит»
Спорт
Марио Фернандес отказался от перехода в «Зенит»
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Москва, 9 июля. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес высказался о возможном переходе в петербургский «Зенит».

Футболист признался, что после «армейского» клуба не станет рассматривать ни одну команду в России, в том числе «Зенит». При этом Фернандес отметил, что считает петербуржцев очень сильным коллективом.

«Уважаю все команды из России, «Зенит», без сомнения, хороший клуб, но мой дом — ЦСКА. Отсюда по собственной воле я никуда не перейду», — передает отказ бразильца Sport24.

Марио Фернандес выступает за московский ЦСКА с 2012 года. Защитник в составе «армейцев» трижды становился чемпионом России, а также один раз выигрывал кубок страны. Кроме того, в послужном списке футболиста три Суперкубка.

Ранее стало известно, что российский нападающий Александр Кокорин прибыл в расположение «Фиорентины» раньше положенного срока на десять дней. Форвард принял такое решение в связи с желанием укрепить мышцы крестообразных связок, которые он повредил 18 марта 2018 года в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига».

Вернуться назад

футбол цска фернандес
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru