Марио Фернандес отказался от перехода в «Зенит»

Москва, 9 июля. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес высказался о возможном переходе в петербургский «Зенит».

Футболист признался, что после «армейского» клуба не станет рассматривать ни одну команду в России, в том числе «Зенит». При этом Фернандес отметил, что считает петербуржцев очень сильным коллективом.

«Уважаю все команды из России, «Зенит», без сомнения, хороший клуб, но мой дом — ЦСКА. Отсюда по собственной воле я никуда не перейду», — передает отказ бразильца Sport24.

Марио Фернандес выступает за московский ЦСКА с 2012 года. Защитник в составе «армейцев» трижды становился чемпионом России, а также один раз выигрывал кубок страны. Кроме того, в послужном списке футболиста три Суперкубка.

Ранее стало известно, что российский нападающий Александр Кокорин прибыл в расположение «Фиорентины» раньше положенного срока на десять дней. Форвард принял такое решение в связи с желанием укрепить мышцы крестообразных связок, которые он повредил 18 марта 2018 года в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига».