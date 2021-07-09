Форварда «Спартака» Промеса хотят привлечь к уголовной ответственности в Нидерландах

Амстердам, 9 июля. Прокуратура Нидерландов намерена привлечь к уголовной ответственности нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

Игрок «Спартака» Квинси Промес в ближайшее время может быть привлечен к уголовной ответственности за нападение с ножом на семейной вечеринке. Соответствующую информацию представили журналисты NH Nieuws.

Инцидент с Промесом произошел в декабре прошлого года. Промес тогда выступал за амстердамский «Аякс». Во время семейной вечеринки двоюродный брат форварда был ранен и получил травму колена. Осенью он обратился в полицию. Нападающий пробыл под стражей несколько дней, после чего был освобожден. Свою причастность к инциденту игрок «Спартака» отрицает.