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Форварда «Спартака» Промеса хотят привлечь к уголовной ответственности в Нидерландах

  /   Обновлено: 09 июля 2021 19:21
Спорт
Форварда «Спартака» Промеса хотят привлечь к уголовной ответственности в Нидерландах
wikipedia.org  /  Эдгар Брещанов / CC BY-SA 3.0 / soccer.ru

Амстердам, 9 июля. Прокуратура Нидерландов намерена привлечь к уголовной ответственности нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

Игрок «Спартака» Квинси Промес в ближайшее время может быть привлечен к уголовной ответственности за нападение с ножом на семейной вечеринке. Соответствующую информацию представили журналисты NH Nieuws.

Инцидент с Промесом произошел в декабре прошлого года. Промес тогда выступал за амстердамский «Аякс». Во время семейной вечеринки двоюродный брат форварда был ранен и получил травму колена. Осенью он обратился в полицию. Нападающий пробыл под стражей несколько дней, после чего был освобожден. Свою причастность к инциденту игрок «Спартака» отрицает.

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