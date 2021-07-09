Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 20:04
20:00
Армия
Историк Кнутов перечислил самые громкие провалы США в разработке «супероружия»
20:00
Происшествия
Трехлетний ребенок заживо сгорел во время пожара под Пензой
20:00
Политика
Июльские вояжи Зеленского: Меркель и Байден вновь заставят Киев прогнуться под Запад
19:57
Шоу-бизнес
Бейонсе показала, как можно сочетать белую рубашку и разноцветные брюки
19:57
Весь мир
Аптеки Ливана начали забастовку в ответ на прекращение поставок зарубежных лекарств
19:56
Общество
Россиянам объяснили, какие грибы безопасно собирать в жаркую погоду
19:56
Общество
Писатель Норин отнес акции Павленского к сфере административных правонарушений
19:54
Политика
Путин и Байден провели телефонные переговоры
19:53
Общество
Милонов заявил о гибели Олимпийских игр как апогея международного спорта
19:53
Армия
В American Conservative раскрыли масштабы провала военной миссии США в Афганистане
Все новости

Генерал-майор ФСБ в запасе предупредил россиян о росте террористической угрозы
Происшествия
Генерал-майор ФСБ в запасе предупредил россиян о росте террористической угрозы
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 июля. Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов предупредил россиян о росте террористической опасности в стране. Эксперт убежден, что это связано с уходом армии США из Афганистана.

Член Совета по внешней и оборонной политике убежден, что после того, как вооруженные силы США покинули территорию Афганистана, местные и мировые террористические организации активизировали свою деятельность. Об этом Александр Михайлов заявил в эфире «Радио 1».

«Сейчас в Афганистане начались боевые действия, американцы оттуда уходят. И, естественно, мы получим последствия этого. Так что нас ждут очень «веселые» времена», — пояснил генерал-майор запаса.

По словам эксперта, Россия столкнется с новым витком террористической активности. Михайлов подчеркнул, что разъяснительная работа среди населения помогла бы усилить безопасность граждан. Но ФСБ не обладает нужными для этого ресурсами, заключил военный.

Вернуться назад

россия террористы терроризм фсб
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru