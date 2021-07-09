Генерал-майор ФСБ в запасе предупредил россиян о росте террористической угрозы

Москва, 9 июля. Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов предупредил россиян о росте террористической опасности в стране. Эксперт убежден, что это связано с уходом армии США из Афганистана.

Член Совета по внешней и оборонной политике убежден, что после того, как вооруженные силы США покинули территорию Афганистана, местные и мировые террористические организации активизировали свою деятельность. Об этом Александр Михайлов заявил в эфире «Радио 1».

«Сейчас в Афганистане начались боевые действия, американцы оттуда уходят. И, естественно, мы получим последствия этого. Так что нас ждут очень «веселые» времена», — пояснил генерал-майор запаса.

По словам эксперта, Россия столкнется с новым витком террористической активности. Михайлов подчеркнул, что разъяснительная работа среди населения помогла бы усилить безопасность граждан. Но ФСБ не обладает нужными для этого ресурсами, заключил военный.