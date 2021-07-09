Милонов заявил о гибели Олимпийских игр как апогея международного спорта

Олимпийские игры утратили свой изначальный смысл, России пора создать им альтернативу — честные соревнования вне политики. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Напомним, в четверг министр Олимпийских игр Японии Тамайо Марукава заявил, что из-за режима ЧС, связанного с COVID-19, состязания пройдут без зрителей.

«Я считаю, что олимпийское международное движение в том виде, в котором оно было и каким его мы все любили, закончилось. На сегодняшний день нет ни одного признака того, что настоящие Олимпиады будут возрождены. Мы стали свидетелями печального финала: большой международный спорт умер», — заявил собеседник ФАН.

По мнению политика, большой спорт в какой-то мере был политизирован и раньше. Но такого мощного антироссийского настроения, влияющего на проведение соревнований и создающего дискриминационные условия для наших спортсменов, по словам парламентария, раньше не прослеживалось.

«То, что происходит на международной спортивной арене сейчас, просто запредельно. Еще немного, и современные Олимпиады можно будет сравнить с Играми в гитлеровской Германии 1936 года, — провел аналогию депутат. — Запрещены российские гимн и флаг. Нашим спортсменам разве что желтые звезды на грудь не нашивают. Олимпийские игры кастрированы американской идеологией, потребность в этих соревнованиях сходит на нет: международный спорт утратил свой смысл».

Global Look Press / Daisuke Asauchi/AFLO

Милонов отметил, что люди перестали следить за ходом Олимпиады. Даже к Еврокубку по футболу у болельщиков был гораздо больший интерес.

«Многим нашим спортсменам слова о том, что Олимпийские игры изжили себя, покажутся неправильными. Ребята продолжают жить спортом, они тренируются и выкладываются. Большой международный спорт самодискредитирован, у него уже совсем не тот уровень, и это горько», — признал политик.

Виталий Милонов считает, что российскому правительству и спортивным комитетам пора задуматься о создании престижных состязаний по спорту, которые будут проводиться внутри нашей страны на принципах честности, равенства, открытости и свободы от какой-либо политической ангажированности. Парламентарий напомнил об Играх доброй воли — серии международных соревнований, по своему размаху не уступавших Олимпиаде, которые проводились в СССР как альтернатива XXIII Олимпийским играм в США в 1984 году.

Ранее прославленный советский и российский хоккеист, первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов рассказал ФАН, почему считает МОК «беспредельщиками».