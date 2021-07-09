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Россия и Узбекистан выразили беспокойство в связи с деградацией ситуации в Афганистане

  /   Обновлено: 09 июля 2021 19:29
Политика
Россия и Узбекистан выразили беспокойство в связи с деградацией ситуации в Афганистане
Global Look Press  /  Andrei Solomonov/Russian Look

Москва, 9 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов выразили беспокойство в связи с деградацией ситуации в Афганистане.

Дипломаты созвонились 9 июля и обсудили ряд актуальных вопросов. Министры иностранных дел переговорили о предстоящих совместных мероприятиях, а также обменялись мнениями по региональным и международным проблемам. Стороны выразили обеспокоенность ухудшением ситуации в Афганистане, сообщает МИД России на официальном сайте.

Афганское посольство отказалось идти на контакт с делегацией движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация). Дипломаты не прокомментировали визит талибов в Москву.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан лавров узбекистан мид
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