Россия и Узбекистан выразили беспокойство в связи с деградацией ситуации в Афганистане

Москва, 9 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов выразили беспокойство в связи с деградацией ситуации в Афганистане.

Дипломаты созвонились 9 июля и обсудили ряд актуальных вопросов. Министры иностранных дел переговорили о предстоящих совместных мероприятиях, а также обменялись мнениями по региональным и международным проблемам. Стороны выразили обеспокоенность ухудшением ситуации в Афганистане, сообщает МИД России на официальном сайте.

Афганское посольство отказалось идти на контакт с делегацией движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация). Дипломаты не прокомментировали визит талибов в Москву.

1 Организация запрещена на территории РФ.