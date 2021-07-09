Рынок коммерческой недвижимости стал востребованным у российских инвесторов

Москва, 9 июля. Растущие цены на квартиры и сокращение предложения в сфере нового жилья заставили российских инвесторов обратить внимание на коммерческую недвижимость.

В России инвестиции в жилье традиционно считаются самым консервативным вариантом. Исторически квартира была тем надежным активом, который помог людям выжить в трудные годы. Ему граждане доверяют больше, чем банковским вложениям или фондовому рынку, пишет life.ru.

Но ситуация, связанная главным образом с пандемией, сложилась так, что цены на жилье подскочили сразу на 33%, а предложение сократилось на 25%. В таких условиях россияне стали проявлять больше интереса к коммерческой недвижимости, рассказала директор департамента продаж Российского аукционного дома Наталья Круглова.

Говоря о рынке таких помещений, эксперт подчеркнула, что он на данный момент имеет более мягкое регулирование, а доход от аренды здесь намного выше, чем от сдачи жилья.

Между тем на рынке вторичного жилья Москвы наблюдается тенденция к снижению спроса. Аналитики прогнозируют отставание от уровня 2020 года по количеству сделок.