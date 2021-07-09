Пугачева в мини-шортах напугала россиян своими ногами

Москва, 9 июля. Певица Алла Пугачева в погоне за молодостью довела свое тело почти до измождения, заявили поклонники, которые в ужасе от увиденного и беспокоятся за здоровье кумира.

Новая публикация с народной артисткой СССР появилась в одном из фанатских аккаунтов в Instagram. На снимке примадонна российской эстрады стоит в обнимку с популярной исполнительницей Светланой Лободой, которая позирует в ярко-красном комбинезоне. Пугачева на фотографии запечатлена в черной блузе с глубоким вырезом, коротких черных шортах и гольфах с балетками. Обе артистки выглядят достаточно молодо.

Однако поклонников волновал внешний вид счастливой, но сильно похудевшей Примадонны. Пользователи соцсети увидели «тоненькие ножки» в широких мини-шортах. По мнению многих, в погоне за молодостью артистка довела себя до измождения.

«Обожаю талант Пугачевой, но что случилось с ней на этом фото? Ноги словно палочки, кошмар!»; «Алла! Прекратите себя так изводить, как же так. Выглядит ужасно, нет уже никакой фигуры, да и стать пропала»; «Ужас! Ну как можно? Сгорбилась, ноги-крестик. Интересно, она в зеркало смотрит?» — возмущенно поинтересовались пользователи соцсети.

Любовь фанатов к Примадонне крайне переменчива. Еще несколько недель назад многие восхищались ее стройностью и грацией на фотографии с маленькой Лизой Галкиной. На снимке звезда позировала в коротком черном платье с белым воротничком.