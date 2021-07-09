Писатель Норин встал на защиту использования мата в искусстве

Санкт-Петербург, 9 июля. Известный писатель Евгений Норин рассказал, почему русское искусство нельзя ограничивать запретами и объяснил, для чего авторы используют нецензурную брань в своих произведениях.

Очередные дебаты в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» «Слово против слова» касались цензуры в искусстве. Среди участников спора выступил писатель Евгений Норин, который оправдывает использование мата в литературе. По его словам, нецензурная брань — неотъемлемая часть жизни каждого россиянина.

«Мат — это часть нашей живой жизни. Попытка директивным образом запретить крепкие выражения приведет к искусственному обеднению художественных произведений», — заверил автор.

Норин подчеркнул, что в России люди вполне в состоянии самостоятельно решить, хотят они читать рассказы или смотреть фильм с нецензурной бранью. Он уверен, что на такие произведения должны иметь определенный рейтинг.

«Если мы в 18 лет доверяем человеку бутылку водки и автомат, то я думаю мы вполне способны доверить ему также слово из трех букв. Но если мы считаем, что взрослый детина прочитает плохое слово и научится через это плохому, то я не понимаю, в чем вообще смысл взрослости, дееспособности и вменяемости», — резко заявил писатель.

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