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Франция хочет выйти из совместной с ФРГ программы по созданию патрульного самолета
Армия
Франция хочет выйти из совместной с ФРГ программы по созданию патрульного самолета
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Париж, 9 июля. Официальный Париж заявил о намерении покинуть европейский проект MAWS по созданию морского патрульного самолета, пишет издание La Tribune.

Поводом для такого решения стала, как пишут журналисты, закупка немецкой стороной, которая и была партнером Франции в проекте, американских самолетов Boeing P-8. Вместо этого французы собираются заняться собственной разработкой – самолетом Dassault Falcon 2000 Albatros.

Обозреватели La Tribune предполагают, что Берлин принял решение приобрести P-8 Poseidon американского производства из-за смены риторики Белого дома в отношении строительства газопровода «Северный поток – 2».

Ранее сообщалось, что французские специалисты принимают участие в разработке истребителя шестого поколения для ВВС Испании. Власти европейского государства выделили на создание боевой машины около 2,5 миллиарда евро.

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франция германия самолеты
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