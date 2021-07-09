Франция хочет выйти из совместной с ФРГ программы по созданию патрульного самолета

Париж, 9 июля. Официальный Париж заявил о намерении покинуть европейский проект MAWS по созданию морского патрульного самолета, пишет издание La Tribune.

Поводом для такого решения стала, как пишут журналисты, закупка немецкой стороной, которая и была партнером Франции в проекте, американских самолетов Boeing P-8. Вместо этого французы собираются заняться собственной разработкой – самолетом Dassault Falcon 2000 Albatros.

Обозреватели La Tribune предполагают, что Берлин принял решение приобрести P-8 Poseidon американского производства из-за смены риторики Белого дома в отношении строительства газопровода «Северный поток – 2».

Ранее сообщалось, что французские специалисты принимают участие в разработке истребителя шестого поколения для ВВС Испании. Власти европейского государства выделили на создание боевой машины около 2,5 миллиарда евро.