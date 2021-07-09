Экс-игрок ЦСКА Пономарев призвал назначить тренером сборной России иностранца

Москва, 9 июля. Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, кто должен возглавить российскую национальную команду.

Станислав Черчесов накануне покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Президент РФС Александр Дюков сообщил, что представители организации занялись поиском нового наставника, который будет готовить национальную команду в отборочным матчам ЧМ-2022.

Сборную России должен возглавить иностранный специалист, считает экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев. Об этом он рассказал журналистам Общественной Службы Новостей.

«В России нет тренеров, способных повести сборную к победе. Нужен иностранец со своим, другим мышлением. Не российским пониманием футбола. Российский футбол сейчас — это допотопность», — призвал бывший игрок сборной СССР.

Ближайший матч сборная России проведет 1 сентября. Ее соперником станет хорватская национальная команда. Матч отборочного раунда ЧМ-2022 пройдет на столичном стадионе «Лужники».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что сборную России возглавит иностранец. Об этом он рассказал в ходе брифинга.