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Голикова заявила о снижении смертности в России

  /   Обновлено: 09 июля 2021 19:20
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Общество
Голикова заявила о снижении смертности в России
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 9 июля. Снижение смертности в России зафиксировали по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Уровень смертности в мае среди населения страны стал ниже на 3,6%, если сравнивать с апрелем. По отношению к маю 2020 года, когда наблюдался пик распространения коронавирусной инфекции, в этом году показатели снизились на 6,1%. Такие сведения сообщила Голикова со ссылкой на данные Росстата.

Инъекция первым компонентом российской вакцины от коронавируса «Спутник V» снижает риск смертности среди пожилых людей на 80%. Об этом ранее рассказали в Минздраве Аргентины.

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