Звезда «Тихого Дона» Зинаида Кириенко: Я никогда не соглашусь на аморальную роль

Одной из самых красивых звезд отечественного кино Зинаиде Кириенко 9 июля исполняется 88 лет. В конце 1950-х студентка ВГИКа сыграла Наталью в фильме своего учителя Сергея Герасимова «Тихий Дон». Эта роль принесла ей всесоюзную известность и непроходящую до сих пор народную любовь.

В интервью ФАН народная артистка РСФСР рассказала, чем дорог ей образ героини из романа Шолохова, как она относится к новым экранизациям и почему именно в российском кинематографе есть профессиональные награды за честь и достоинство.

ТАСС / Карпухин Сергей

«В детстве я очень любила ходить в кино»

— Зинаида Михайловна, ваши экранные героини — яркие, непокорные, красивые женщины с драматической судьбой. Но Наталья Мелехова из «Тихого Дона» в картине Герасимова, вышедшей на экраны в 1958 году, тронула сердца миллионов зрителей. Роль сыграна талантливо, убедительно и очень искренне. Столько лет прошло. Чем вам дорога героиня из «Тихого Дона»?

— В людях, бывает, натура заложена уже от рождения. Сам человек пользуясь тем, что получил от природы, так или иначе воспринимает события. И женские натуры разные. Это я вижу на примере своих внучек, взрослых и подрастающих — дети разные, хотя и выросли у одной мамы и одного папы. Так и люди из одной когорты, получившие одинаковое образование, обучавшиеся у одних и тех же педагогов, все равно выйдут в жизнь разными людьми. Всегда рождались люди, которые были нравственными.

— Почему с тех давних пор Наталья Мелехова — значимая героиня?

— На казачку Наталью надо смотреть сквозь призму времени, в котором разворачиваются судьбы героев картины. Отец, мать, порядочная духовная семья. Для нее были идеалом и мама и папа, она выросла с этим. Наверное, русская семья тем и отличалась, что она создавала подобных женщин.

В русской народной песне «Позарастали стежки-дорожки» есть куплет: «Если забудет, если разлюбит, если другую он приголубит, я отомстить ему поклянуся, в речке глубокой я утоплюся» (напевает). Понимаете, она ему отомстить хочет уходом из жизни своей. О чем это говорит? Что она без него не может жить, что она любит его. И этой любви хватило бы на всю жизнь, хватило бы и на детей, на все! Вот вам Наталья! На что были способны эти женщины!

Сейчас, когда я смотрю на воспитание женщины в современном обществе, я удручена. Боюсь, что сейчас такие женщины, как Наталья, если и рождаются, то очень и очень редко. Столько разводов, столько несостоявшихся семей! К чему мы придем в таком состоянии государства, не знаю.

— В отечественном кинематографе, частью которого вы являетесь, существует профессиональная награда — за честь и достоинство. Почему важен не только профессиональный вклад, но и ценности, на которые опирается творчество художника?

— Вы меня простите, а для чего искусство вообще? Литература, театр, кино, поэзия, новое искусство? Для чего они? Я не знаю сейчас настоящих поэтов. Есть отщепенцы, которые гадят литературу своим отношением к жизни, ее не печатают, но она ходит в мире и часто выползает на сцену. А есть искусство — это Пушкин, Лермонтов, Толстой. И лучшие поэты советского периода. Все, что делалось для людей, потому что поэт так чувствовал. А сейчас чувству даны любые ипостаси. Чувствуешь? Живи хоть с собакой.

Мы слушали оперу и настоящие голоса. И даже на стадионах «давали» настоящее искусство, пусть в таком виде, но люди получали его. Сейчас все актеры, — народных уже не знаю, сколько. Какое это имеет отношение к народу, к его душе? Настоящий актер будет нести правду, он будет нести эмоцию, которая не оставит человека в покое.

— Что для вас значило быть актрисой — работа, удовольствие, судьба?

— Когда-то Сергей Апполинариевич Герасимов, мой педагог во ВГИКе, спросил меня на коллоквиуме: «А почему ты решила стать актрисой?». И я рассказала ему, что в детстве я очень любила ходить в кино и очень сопереживала всему, что происходит на экране. «Я хочу, чтобы люди, которые будут видеть на экране моих героинь, также переживали, как я», — был мой ответ. То есть я эмоционально смотрела кино.

Алла Тарасова, Вера Марецкая были моими любимыми героинями. Я ужасно плакала от обиды, когда Тарасова снялась в роли Анны Карениной, — роль ей не подходила, она уже была в возрасте и смотрелась громоздкой.

ТАСС / Смитюк Юрий

«У меня полное разочарование от современных экранизаций»

— Как родилась мечта стать актрисой?

— Моя мама тоже мечтала стать актрисой, но не получилось. И самое главное — впечатление глубокого детства. Никогда не забуду: 1939 год, Махачкала. Мы жили на Буйнакской улице и к нам в гости приехала мамина сестра, Евгения, цирковая артистка. Муж ее, эквилибрист, ведущий артист цирка Яков Пименов. И она, юная красавица! 15-летней девчонкой она пришла в цирк шапито и ее взяли.

Они устроили нам праздник, показали нам номер. Помню маленький стол, собачку породы шпиц. Пименов играл на гармони рулады, а собачка подпевала. И вот это красота, это чудо, которое происходило у нас на глазах. Все не так просто, ничего не бывает просто так. А если бывает, очень редко.

— Вы по-прежнему красивы, полны энергии, которую вкладываете в общественную деятельность. Что вас связывает с кино сегодня?

— Совсем недавно у меня были две поездки: 21 июня была в Ярославле на мероприятии в рамках празднования 30-го юбилея Международного кинофорума «Золотой Витязь», а 21 мая — в Севастополе. Приглашали на телевидение.

— Как вас встречали?

— Прекрасно, люди со слезами на глазах говорят о своей памяти и об отношении ко мне. Сейчас такая идет мишура по тлевидению. Не могу передать, какое разочарование наступает. Во-первых, масса героев, в них запутаться можно! И обязательно речь об убийствах, о трупах. Переключаешь — тюрьму показывают, переключаешь дальше — измены или полуголые девушки, которые отбивают канкан.

— Какое впечатление оставили у вас повторные экранизации самых известных советских фильмов?

— Естественно, у меня полное разочарование. Сколько бы я людей не спрашивала, они говорят: «А я посмотрел только первую серию и все». Для чего это делается? Может быть для того, чтобы люди не понимали, что есть настоящее? Как можно к герасимовской экранизации относиться так наплевательски и позволять другие вариации. Зачем?

У нас в фильме, снятом в 1958 году, в сцене свадьбы Григория и Натальи сидел настоящий Георгиевский кавалер. С ним в одном кадре беседовал человек того же возраста, того же времени. А потом вызвали 300 человек, настоящих казаков, снимать свадьбу. Это неповторимо. Пригласили бы в новое кино настоящих казаков, актеры могли бы уловить нужные интонации, но, видимо, сметы мешают. А когда я слышу московское произношение, или периферийное, и это называются казаки, простите меня?!

— Есть ли роли, которые вы хотели сыграть, но этого не произошло?

— Все называют «Тихий Дон», «Судьба человека», «Любовь земная». А никто не назвал «Сорока-воровка», экранизацию повести Льва Толстого «Казаки». А я люблю этих героинь, особенно где играю крепостную актрису Анету.

Я не хочу впустую работать, я не соглашусь на любую аморальную или даже близкую к этому роль. Я работаю для страны.

wikipedia.org / Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Киноактриса Зинаида Михайловна Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии в Москве. Училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. С 1959 года — актриса Московского драматического театра на Малой Бронной. Входила в труппу Театра-студии киноактера (ныне — Государственный театр киноактера).

Кириенко снялась в более чем тридцати фильмах и сериалах. Среди наиболее известных работ: Наталья Мелехова в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» (1957-1958, режиссер Сергей Герасимов), Ирина в драме «Судьба человека»(1959, Сергей Бондарчук), Марьяна в драме «Казаки» по мотивам повести Льва Толстого (1961, Василий Пронин), колхозница Ефросинья Дерюгина в фильмах Евгения Матвеева «Любовь земная» (1974) и «Судьба2 (1977) и др.

Народная артистка РСФСР (1977). Лауреат Государственной премии СССР 1979 года в области литературы, искусства и архитектуры