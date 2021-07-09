Двое рабочих задохнулись в канализационном колодце в Самаре

Самара, 9 июля. Двое рабочих, спустившихся в канализационный колодец, потеряли сознание и не смогли самостоятельно выбраться наружу. Пострадавших доставали наверх сотрудники спасательной службы. Реанимационные мероприятия не помогли, оба мужчины скончались.

При этом, по свидетельствам очевидцев, рабочие лежали недалеко от спуска в колодец на двухметровой глубине — один на лестнице, другой чуть дальше на трубе. Колодец был заполнен сточной водой менее чем на полметра. Погибшим, по данным оперативных служб, было 35 и 55 лет.

Инцидент произошел во дворе многоэтажного жилого комплекса на улице Тухачевского. В настоящее время проводится проверка обстоятельств случившейся трагедии.

Ранее ФАН сообщал, что из-за прорыва канализационной трубы просел асфальт на проезжей части и под трамвайной линией на улице Галактионовской в Самаре. Коммунальщики дали прогноз, что устранение провала займет до недели, но справились за сутки.