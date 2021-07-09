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В Ленобласти предложили ввести целевой сбор для желающих отдыхать у водоемов
Общество
В Ленобласти предложили ввести целевой сбор для желающих отдыхать у водоемов
из личного архива  /  Константин Аношин

Санкт-Петербург, 9 июля. Замглавы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести целевой сбор для желающих отдыхать у водоемов. Средства направят на уборку прибрежных зон.

Идею он изложил в обращении к спецпредставителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергею Иванову. В письме отмечается, что летний сезон показывает, насколько остро стоит проблема сохранения и защиты водоемов.

«Многие нерадивые туристы оставляют после себя горы мусора, неразлагаемых отходов и наносят серьезный ущерб экосистемам прибрежных зон. Безусловно, большинство отдыхающих ведут себя на природе ответственно. Однако недобросовестное меньшинство мусорит в таких объемах, что создается реальная опасность экологической катастрофы», — предупреждает Петров.

По его словам, коммунальные службы попросту не справляются с уборкой мусора вокруг водоемов. В этой связи он предложил рассмотреть внедрение нового целевого сбора для желающих отдыхать у рек и озер. Денежные средства будут расходоваться на уборку и содержание прибрежных и рекреационных зон. При этом, внесение целевого сбора не должно снимать с граждан ответственности, уже установленной законом в части соблюдения чистоты на соответствующих природных объектах.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации национального проекта «Экология» в Мордовии ведется расчистка русла реки Мокша. В Ковылкинском и Краснослободском районах работы планируется завершить к 2022 году.

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