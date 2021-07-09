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Расчеты ЗРК С-400 «Триумф» отработали защиту от «авиаудара» в Новосибирской области

  /   Обновлено: 09 июля 2021 19:02
Армия
Расчеты ЗРК С-400 «Триумф» отработали защиту от «авиаудара» в Новосибирской области
Пресс-служба Западного военного округа

Новосибирск, 9 июля. Авиаудар условного противника был отражен расчетами ЗРК С-400 «Триумф» в рамках военных учений в Новосибирской области.

Об этом сообщили в Минобороны РФ. Согласно сценарию учений, условный противник должен был нанести авиаудар по военным объектам. Для отражения атаки российские военные совершили под прикрытием ЗРПК «Панцирь» 10-километровый марш в район боевого применения.

Прибыв в нужный район, они развернули ЗРК С-400 из походного положения в боевое и успешно поразили цели на расстоянии 400 км.

Ранее расчеты ЗРПК «Панцирь» в Крыму отработали защиту ЗРК С-400 от беспилотников. Согласно легенде учений, условный противник планировал уничтожить расчеты с помощью группы дронов.

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учения триумф панцирь
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