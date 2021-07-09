Мальтийский механик ответит в суде за контрабанду наркотиков и людей в Ливии

Триполи, 9 июля. Мальтийскому механику, которого арестовали в городе Зувара, предъявили обвинения. Ливийские власти проинформировали европейское островное государство, что 45-летнего мужчину задержали 5 апреля и скоро он предстанет перед столичным судом.

Мальтийца заподозрили в причастности к организованной преступности, торговле наркотиками и людьми. Официальная Валлетта не намерена вмешиваться в ливийский судебный процесс и выступать посредником, чтобы вернуть мужчину на родину. По предварительным данным, на Мальте он совершал аналогичные преступления.