Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 21:38
21:37
Политика
Стали известны подробности разговора Путина с Байденом
21:33
Происшествия
Один человек погиб в результате нападения у детского сада в Марселе
21:27
Политика
Путин выразил соболезнования в связи с инцидентом во Флориде в разговоре с Байденом
21:23
Весь мир
Губернатор Нью-Йорка похвастался, что неплохо заработал на пандемии коронавируса
21:22
Происшествия
Московский суд арестовал оперуполномоченного отдела экономбезопасности
21:21
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская похвасталась перед поклонниками роскошной квартирой
21:20
Общество
Привитых первым компонентом вакцины начнут принимать без ПЦР в Краснодарском крае
21:18
Общество
Раскрыты новые подробности развода принца Чарльза
21:17
Шоу-бизнес
Принц Уильям опасается амбициозных планов своего брата Гарри и Меган Маркл
21:10
Шоу-бизнес
Таюрская закружилась в танце с Прусикиным на руках
Все новости

«Террор по-американски»: условия в изоляторе, рабский труд и издевательства над заключенными
Видео
«Террор по-американски»: условия в изоляторе, рабский труд и издевательства над заключенными

Подробности жестоких расправ и неприкрытой лжи правоохранительных органов США, направленной против россиянки, расскажет Мира Тэрада в эксклюзивном проекте ФАН и Фонда борьбы с репрессиями.

Россиянка Мира Тэрада пробыла в американской тюрьме 888 дней. Ее осудили по ложному обвинению и незаконно экстрадировали в США из Финляндии.

Мира рассказала о том, как ее перевозили из следственного изолятора в тюрьму, какие условия ей предоставило американское правосудие и почему женщин заставляли работать на износ за один доллар в день.

Вернуться назад

сша тюрьма мира тэрада
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru