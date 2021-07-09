«Террор по-американски»: условия в изоляторе, рабский труд и издевательства над заключенными

Подробности жестоких расправ и неприкрытой лжи правоохранительных органов США, направленной против россиянки, расскажет Мира Тэрада в эксклюзивном проекте ФАН и Фонда борьбы с репрессиями.

Россиянка Мира Тэрада пробыла в американской тюрьме 888 дней. Ее осудили по ложному обвинению и незаконно экстрадировали в США из Финляндии.

Мира рассказала о том, как ее перевозили из следственного изолятора в тюрьму, какие условия ей предоставило американское правосудие и почему женщин заставляли работать на износ за один доллар в день.