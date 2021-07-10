Победа Асада, санкции США, помощь России: интервью ФАН с главой Минпрома Сирии

Сирия живет в ожидании инаугурации Башара Асада. В конце мая глава государства одержал победу на президентских выборах и теперь готовится вступить на новый срок, который станет для него уже четвертым.

С предыдущей церемонии инаугурации президента республики прошло семь лет. 16 июля 2014 года, положив руку на Священный Коран, он принес клятву во дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн.

«Клянусь Всемогущественным Аллахом, что буду уважать конституцию страны, ее законы и республиканский строй, блюсти интересы народа и уважать его свободы. Клянусь оберегать суверенитет родины и ее независимость, защищать целостность сирийской земли. Буду добиваться социальной справедливости и единства арабской нации», — произнес тогда Башар Асад слова инаугурационной клятвы.

По итогам выборов, за Асада отдали свои голоса 13 540 860 человек — 95,1% избирателей. Такой высокий уровень поддержки президента Сирии специальные корреспонденты ФАН обсудили с министром промышленности страны Зиядом Саббагом.

Сирия накануне инаугурации

«Все дело в сирийской воле. Есть тесная связь между президентом и народом», — объясняет Саббаг в преддверии вступления Башара Асада в должность.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда, Алексей Буров

— Первый вопрос — каковы ожидания?

— 17 июля президент принесет присягу в соответствии с конституцией. Затем он сформирует новое сирийское правительство, а потом поставит задачи на следующий период своего президентства.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда, Алексей Буров

Я уверен, президент обратит внимание прежде всего на производственный сектор. Еще одним приоритетом для нас является сельское хозяйство. Кроме того, в настоящий момент, мы заинтересованы в развитии текстильной и пищевой промышленности.

— Эти два направления сирийской промышленности являются самыми перспективными. Тем не менее, даже в самых устойчивых сферах существуют сложности. Какие проблемы есть сейчас у Сирии и как удается их решить?

— В текстильной промышленности проблемы носят технический характер. Что касается пищевой промышленности, то Сирия славится продуктами питания, производимыми на ее территории. Пока в этом секторе есть трудности с выпуском продукции, а также ее хранением. Они связаны с нехваткой электричества.

— Нехватка электричества вызвана санкционным давлением…

— США ввели санкции, чтобы сломить волю народа Сирии, но у Вашингтона не получится достичь своих целей.

— Про американские санкции говорил в середине июня президент России Владимир Путин. Лидер РФ возмутился тем, что Вашингтон не снимает запрет на поставки в Дамаск медоборудования даже в условиях коронавируса. Сирия испытывает острую необходимость в аппаратах искусственной вентиляции легких.

— У нас есть некоторое количество аппаратов ИВЛ, но их пока не хватает. Нужно отметить, что теперь в Сирии производят это оборудование. Оно еще не поступило в массовое производство, а изготавливается единичными экземплярами. Мы разработали несколько моделей, сейчас они на стадии доработки.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда, Алексей Буров

— В нынешних условиях бороться с коронавирусом Сирии, помимо России, помогает Китай. Пекин стал еще одним другом Дамаска. Как выстраиваются связи республики с КНР?

— Сейчас Китай только начал предпринимать шаги в сторону усиления сотрудничества с Сирией. Отношения с КНР касаются сфер экономики, торговли, политики, а также военной области, но с некоторыми ограничениями.

— А другие страны? В середине июня в Сирии побывала делегация из Ирака. По итогам переговоров вы выразили надежду на установление фундамента для укрепления партнерских связей с этой страной.

— Известно, что Ирак и Сирия — фактически одна страна. Нас объединяет не только общая граница, но также история. Большая делегация, возглавляемая иракским министром промышленности, посетила Сирию. В ходе переговоров были достигнуты договоренности о создании совместных компаний.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда, Алексей Буров

— В конце беседы было бы уместным вернуться к отношениям Сирии и России. Дамаску необходимы инвестиции. С какими словами вы бы хотели обратиться к российскому бизнесу?

— Добро пожаловать в Сирию! Сотрудничество с вами является честью для нас. Мы приветствуем укрепление российско-сирийских отношений, особенно после совместной борьбы с терроризмом на нашей земле. Мы приветствуем прибытие всех российских инвесторов в Сирию и их вклад в частный сектор или в правительственные проекты.