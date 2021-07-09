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Умер ведущий шоу «Невероятно интересные истории» Каминанте

  /   Обновлено: 09 июля 2021 19:01
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Общество
Умер ведущий шоу «Невероятно интересные истории» Каминанте
pixabay.com

Москва, 9 июля. Стало известно о смерти телеведущего РЕН ТВ Алексея Каминанте. Пока о причине гибели ничего неизвестно.

Каминанте был 51 год. Его коллеги хорошо отзываются о ведущем, называя его энергичным, жизнерадостным и смелым. По словам работников телеканала, Каминанте даже не пугали прыжки в жерло вулкана. Они выразили соболезнования родным и близким умершего.

Ранее скончался народный артист России и композитор Михаил Глуз. Ему было 69 лет. Глуз в сентябре 2021 года должен был отметить 70-летний юбилей.

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