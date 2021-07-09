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Бейонсе показала, как можно сочетать белую рубашку и разноцветные брюки

Шоу-бизнес
Бейонсе показала, как можно сочетать белую рубашку и разноцветные брюки
instagram.com  /  @beyonce

Нью-Йорк, 9 июля. Популярная американская певица, композитор, продюсер, актриса и дизайнер одежды Бейонсе, которая входила в список 100 самых влиятельных знаменитостей, несмотря на свою сногсшибательную внешность, редко появляется в соцсетях. Исключением из правил становятся публикации ее модных аутфитов. На этот раз 39-летняя певица показалась в ярком и простом образе, который необходимо взять на вооружение.  

На ноги Бейонсе надела брюки клеш с завышенной талией и очень ярким цветочным принтом, и простую белую рубашку, которую она завязала в узел на талии. Дополнила аутфит исполнительница очками в круглой оправе, белой сумкой и босоножками на платформе.  

Супруг звезды, рэпер Джей Зи, выбрал комфортный наряд. Он надел серый костюм Puma и дополнил образ панамой. Стоит напомнить, что пара — одна из самых влиятельных звездных союзов в США. 

Не так давно их заподозрили в покупке самого дорогого автомобиля в мире. Речь идет о новом кабриолете от Rolls Royce, стоимость которого 28 миллионов долларов.

Ранее украинская певица Светлана Лобода объяснила, зачем вышла в таком же наряде, что и Бейонсе несколько лет назад. 

  

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