Волосы дыбом встают!: депутат Вострецов о росте числа ЛГБТ-героев в фильмах Marvel

Министерство культуры РФ должно четко отслеживать качество фильмов, поступающих в Россию из-за рубежа. Таким мнением в беседе с ФАН поделился депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Собеседник прокомментировал новость о том, что компания Marvel Studios планирует увеличить в своих новых фильмах число героев с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Конечно же, нужно лучше думать о том, что пускать в отечественный прокат. Понятно, что через интернет это будет не остановить. Однако должен существовать какой-то контроль качества кинопродукции, которая к нам идет. У нас есть государственная политика. Если мы закрепили в Конституции свои традиционные ценности, то нужно не просто декларировать», — сообщил депутат.

Сергей Вострецов подчеркнул, что пропагандируемые в последнее время на Западе ценности, в частности компанией Marvel Studios, чужды для России.

«Министерство культуры должно все четко отслеживать для того, чтобы к нам поступала продукция, которая четко соответствует требованиям нашей Конституции, истории, идеологии. Люди проголосовали, сделали свой выбор, заявили: «Мы хотим оградить себя, своих детей от тлетворного влияния Запада». Пусть там делают, что хотят, но нам такая культура точно не нужна», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

В завершение он добавил, что, по его мнению, подобные инициативы пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации — не случайны, а продуманы.

«Культура всегда была двигателем масс. Помните, в свое время у них было движение хиппи. Они же его запретили потом. Не знаю, о чем думает руководство стран, где такие фильмы производятся. Мне кажется, что вся эта гадость проталкивается сознательно. Они гей-парады разрешают. В «Золушке» роль феи у них исполняет темнокожий мужчина. Волосы дыбом встают!» — подытожил Сергей Вострецов.

Ранее политик Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал создание компанией Netflix документального фильма «Как стать тираном». В ленту, наряду с Адольфом Гитлером и Саддамом Хусейном, включена фигура и Иосифа Сталина.