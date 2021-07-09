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Сексолог Ольга Кетоева: После вакцинации от COVID-19 заниматься любовью нужно чаще
Общество
Сексолог Ольга Кетоева: После вакцинации от COVID-19 заниматься любовью нужно чаще
instagram.com  /  @osha_ketosha

Сексолог Ольга Кетоева призналась ФАН, что после вакцинации от COVID-19 надо не просто заниматься любовью, а делать это как можно чаще.

Эксперт по теме интимных отношений, в том числе, на различных телепрограммах, в эксклюзивном интервью прокомментировала слова заместителя министра здравоохранения Саратовской области Дениса Грайфера. Тот заявил, что вакцинировавшимся от новой коронавирусной инфекции примерно дня на три противопоказан секс.

— Ольга, хотелось бы услышать ваше профессиональное мнение на сей счет.

— Знаете, я вам сразу честно скажу — даже нужно заниматься сексом! Это [заявление Грайфера] лично для меня — абсурдная совершенно ситуация. Да, конечно, секс несет некую физическую нагрузку. И если им еще и хорошо заниматься, то можно сбрасывать до двухсот калорий.

Но! Мы не должны забывать, что это совсем не та физическая нагрузка, после которой человек падает с ног и больше не может подняться. То есть на какой-то момент возможно это расслабление, причем классное. При этом идет выработка определенных гормонов, которые очень хорошо влияют на дальнейшую работу всего организма.

Так что, говоря о том, что в период вакцинации этим лучше не заниматься, потому что вы будете обессилены, а организм и так…

— Ослаблен.

— …ослаблен, не совсем верно. Я в корне с этим не согласна!

Если с алкоголем я еще могу согласиться, и то не очень понимаю, как на прививку влияет то, что человек выпил пива, вина или еще чего-то, то в плане секса ситуация, естественно, для меня неприемлемая.

Хотя, как я поняла, в НИЦ Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где разработали вакцину «Спутник V». — Прим. ФАН) с подобным мнением тоже согласились. Там встали на сторону этого медика и сказали, что да, нужно поберечь себя в период вакцинации и отказаться от всех физических нагрузок.

Однако секс не является физической нагрузкой в том плане, как несут данную информацию в Саратовской области и НИЦ. Он, наоборот, несет подъем, несет заряд энергии на целый день. И было бы даже лучше, если бы люди могли заниматься им как минимум по два раза в день!

Ольга Кетоева: Слова о запрете секса после вакцинации от COVID-19 совершенно абсурдны
pixabay.com  / 

— Понятно же, что одно дело, скажем, пробежать 10 километров и совсем другое — заняться сексом. И нагрузка разная, и уж тем более настроение совсем разное.

— Именно так!

— После тех же десяти километров ты истощен, а тут, наоборот, эмоциональный подъем.

— В точку!

И потом, мы не забываем еще, что у нас во время секса и после него выделяются гормоны — тот же прогестерон. Это же просто какое-то поднятие духа! Понимаете?

— Да. Ну, и, наверное, никак нельзя забывать о серотонине, «гормоне счастья»?

— Это вообще само собой!

— Спасибо, что вы нас успокоили. Думаю, что многие, услышав то, что сказал этот медик из Саратовской области, были просто в шоке.

— Зато смотрите, сколько сейчас о нем разговоров. Все его теперь знают (смеется).

Ранее заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что людям после вакцинации от коронавируса следует воздержаться на три дня от физических нагрузок, включая секс.

Известный российский врач Александр Мясников с таким мнением не согласился, сказав, в частности, что подобные советы — не профессиональны.

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вакцина секс коронавирус ольга кетоева
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