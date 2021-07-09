Минюст обновил список нежелательных в России организаций

, 9 июля. Министерство юстиции РФ включило в список нежелательных в России пять неправительственных европейских организаций.

Речь идет, в том числе, о «Фонде Ходорковского». Также в перечень попали чешская Spolecnost Svobody Informace, Z.S., французская European Choice, а также британские Oxford Russia Fund и Future of Russia Foundation.

Ранее стало известно, что Совфед РФ одобрил закон о доступе минюста к счетам НКО. Теперь представители банковского сектора обязаны по запросу предоставлять ведомству информацию об операциях и счетах некоммерческих организаций.