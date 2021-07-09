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Минюст обновил список нежелательных в России организаций
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Минюст обновил список нежелательных в России организаций

  /   Обновлено: 09 июля 2021 18:29
Политика
Минюст обновил список нежелательных в России организаций
minjust.ru  /  Министерство юстиции РФ

, 9 июля. Министерство юстиции РФ включило в список нежелательных в России пять неправительственных европейских организаций.

Речь идет, в том числе, о «Фонде Ходорковского». Также в перечень попали чешская Spolecnost Svobody Informace, Z.S., французская European Choice, а также британские Oxford Russia Fund и Future of Russia Foundation.

Ранее стало известно, что Совфед РФ одобрил закон о доступе минюста к счетам НКО. Теперь представители банковского сектора обязаны по запросу предоставлять ведомству информацию об операциях и счетах некоммерческих организаций.

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