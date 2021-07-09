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Банк России подсчитал потери россиян от действий кибермошенников
Экономика
Банк России подсчитал потери россиян от действий кибермошенников
ПолитЭксперт

Москва, 9 июля. Потери россиян от действий кибермошенников в первом квартале текущего года составили почти 2,9 млрд рублей, говорится в материалах Центробанка РФ.

Данный показатель оказался в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020-го. Кроме того, количество мошеннических операций выросло на 40% и превысило 237 тыс. При этом доля социальной инженерии по всем операциям за год снизилась до 56,2%.

Рост объема и количества несанкционированных операций связан с активным переходом российских граждан на дистанционный формат потребления продуктов и услуг. Значения дошли до пика в период пандемии коронавируса, когда жители России стали чаще приобретать товары в интернете.

Программист Антон Пономарев ранее рассказал, что определить мошеннические сайты поможет комплексный подход к собственной кибербезопасности. Одним из главных признаков являются орфографические ошибки на ресурсах, а также подозрительные символы в URL-адресах.

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банк россии кибермошенничество преступления
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