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В Китае назвали «беспорядком» итоги военной миссии США в Афганистане

  /   Обновлено: 09 июля 2021 18:22
Политика
В Китае назвали «беспорядком» итоги военной миссии США в Афганистане
pixabay.com

Пекин, 9 июля. Китайское правительство осудило решение США свернуть военную миссию в Афганистане, следствием которого станет неизбежная эскалация напряженности.

В Пекине констатировали, что американский вооруженный контингент покидает Афганистан, так и не достигнув успеха в борьбе с боевиками запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1. Итоги 20-летней кампании Китай называет «беспорядком». Сегодня власти КНР направили в Афганистан самолет, предназначенный для эвакуации 210 китайских граждан в условиях растущей напряженности.

Как заявил официальный представитель МИД КНР Ван Ваньбинь, ситуация будет подробно обсуждаться на следующем заседании Шанхайской организации сотрудничества.

«На фоне сложной эволюции ситуации в Афганистане, когда США и НАТО завершают свой вывод из страны в течение короткого периода времени, эта встреча имеет большое значение для надлежащего рассмотрения изменений в ситуации в Афганистане в эпоху после вывода войск», — подчеркнул он.

Ранее глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович назвал побег американских военных из Афганистана капитуляцией перед талибами. Он также предупредил, что официальный Кабул может пасть под натиском боевиков уже до конца года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан китай
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