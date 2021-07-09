Денис Шмыгаль описал украинский сценарий борьбы с «Северным потоком — 2»

Киев, 9 июля. Украина будет бороться с вводом в эксплуатацию российско-европейского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Председатель Правительства Украины дал интервью литовскому каналу LRT, где описал сценарий противостояния газопроводу. Шмыгаль отметил, что Киев намерен бороться с запуском «СП-2». Даже если украинцы не добьются цели, Евросоюз может существенно ограничить использование трубопровода, подчеркнул премьер.

Денис Шмыгаль назвал проект энергетическим «оружием Кремля», которое направлено против Запада. По его словам, Украина продолжает противодействовать реализации «Северного потока — 2».

«И будем привлекать как можно больше сторон к этому процессу», — констатировал Шмыгаль.

Приближающаяся достройка газопровода не должна останавливать Киев в борьбе с проектом, добавил премьер. Компетентные органы Евросоюза могут ограничить использование «Газпромом» трубопроводов OPAL и EUGAL — наземные продолжения «Северного потока» и «СП-2», заверил политик.

Украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся выпросить у ФРГ компенсации за убытки после запуска проекта. Берлин может сохранить меньший объем транзита газа, но не откажется от «Северного потока — 2», заключил эксперт.