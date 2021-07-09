Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 18:35
18:35
Весь мир
Чрезвычайная ситуация в Нью-Йорке: необходимость или очередная коррупционная схема демократов
18:34
Экономика
ЦБ выразил сомнение в готовности крупных экономик легализовать биткоин
18:32
Происшествия
Домашний енот по кличке «Шимон» искусал грудничка в Татарстане
18:32
Армия
Житель Петербурга раскрыл неожиданные подробности Русской весны в Крыму
18:30
Весь мир
Президент ЦАР встретился с новым главой представительства Минобороны РФ в республике
18:29
Евро 2020
Президент УЕФА Чиферин считает несправедливым формат проведения Евро-2020
18:28
Экономика
Жители Сахалина готовы покупать икру горбуши по 11 тыс. рублей за килограмм
18:23
Происшествия
Школа загорелась на 300 «квадратах» под Ростовом
18:22
Происшествия
Неадекватный мужчина с ножом ранил двоих прохожих в Петербурге
18:22
Политика
Минюст обновил список нежелательных в России организаций
Все новости

Денис Шмыгаль описал украинский сценарий борьбы с «Северным потоком — 2»

  /   Обновлено: 09 июля 2021 18:17
Политика
Денис Шмыгаль описал украинский сценарий борьбы с «Северным потоком — 2»
facebook.com  /  Денис Шмигаль

Киев, 9 июля. Украина будет бороться с вводом в эксплуатацию российско-европейского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Председатель Правительства Украины дал интервью литовскому каналу LRT, где описал сценарий противостояния газопроводу. Шмыгаль отметил, что Киев намерен бороться с запуском «СП-2». Даже если украинцы не добьются цели, Евросоюз может существенно ограничить использование трубопровода, подчеркнул премьер.

Денис Шмыгаль назвал проект энергетическим «оружием Кремля», которое направлено против Запада. По его словам, Украина продолжает противодействовать реализации «Северного потока — 2».

«И будем привлекать как можно больше сторон к этому процессу», — констатировал Шмыгаль.

Приближающаяся достройка газопровода не должна останавливать Киев в борьбе с проектом, добавил премьер. Компетентные органы Евросоюза могут ограничить использование «Газпромом» трубопроводов OPAL и EUGAL — наземные продолжения «Северного потока» и «СП-2», заверил политик.

Украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся выпросить у ФРГ компенсации за убытки после запуска проекта. Берлин может сохранить меньший объем транзита газа, но не откажется от «Северного потока — 2», заключил эксперт.

Вернуться назад

украина сп-2 шмыгаль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru