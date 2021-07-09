Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 18:35
18:35
Весь мир
Чрезвычайная ситуация в Нью-Йорке: необходимость или очередная коррупционная схема демократов
18:34
Экономика
ЦБ выразил сомнение в готовности крупных экономик легализовать биткоин
18:32
Происшествия
Домашний енот по кличке «Шимон» искусал грудничка в Татарстане
18:32
Армия
Житель Петербурга раскрыл неожиданные подробности Русской весны в Крыму
18:30
Весь мир
Президент ЦАР встретился с новым главой представительства Минобороны РФ в республике
18:29
Евро 2020
Президент УЕФА Чиферин считает несправедливым формат проведения Евро-2020
18:28
Экономика
Жители Сахалина готовы покупать икру горбуши по 11 тыс. рублей за килограмм
18:23
Происшествия
Школа загорелась на 300 «квадратах» под Ростовом
18:22
Происшествия
Неадекватный мужчина с ножом ранил двоих прохожих в Петербурге
18:22
Политика
Минюст обновил список нежелательных в России организаций
Все новости

Медики хотели отключить МакSим от ЭКМО

  /   Обновлено: 09 июля 2021 18:21
Общество
Медики хотели отключить МакSим от ЭКМО
Global Look Press  /  Alexander Keltik/Russian Look

Москва, 9 июля. Популярную российскую исполнительницу Марину Максимову, известную как МакSим, попытались отключить от системы ЭКМО, которая искусственно насыщает кровь певицы кислородом.

Однако попытка врачей не увенчалась успехом. После отключения от аппарата кумир миллионов не смогла дышать самостоятельно, и медицинским специалистам пришлось снова вернуть ее к экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Информацию об этом сообщает источник Telegram-канала Mash.

Несколько недель назад популярная артистка попала в больницу с 40% поражением легких и пневмонией. Спустя время ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. В настоящее время состояние артистки оценивается как тяжелое, но стабильное. Пару дней назад ее перевели из частной клиники в городскую.

Вернуться назад

здоровье макsим экмо
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru