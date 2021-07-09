Медики хотели отключить МакSим от ЭКМО

Москва, 9 июля. Популярную российскую исполнительницу Марину Максимову, известную как МакSим, попытались отключить от системы ЭКМО, которая искусственно насыщает кровь певицы кислородом.

Однако попытка врачей не увенчалась успехом. После отключения от аппарата кумир миллионов не смогла дышать самостоятельно, и медицинским специалистам пришлось снова вернуть ее к экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Информацию об этом сообщает источник Telegram-канала Mash.

Несколько недель назад популярная артистка попала в больницу с 40% поражением легких и пневмонией. Спустя время ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. В настоящее время состояние артистки оценивается как тяжелое, но стабильное. Пару дней назад ее перевели из частной клиники в городскую.