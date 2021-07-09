Кайли Дженнер заподозрили в беременности после воссоединения с отцом ее дочери

Лос-Анджелес, 9 июля. Модель Кайли Дженнер восстановила семью с рэп-исполнителем Трэвисом Скоттом, отцом ее дочери Сторми. Вскоре фанаты заподозрили, что звезда скрывает новую беременность.

Поводом для слухов об интересном положении Кайли Дженнер стало необычное поведение звезды. Недавно фанаты обратили внимание, что модель больше не позволяет себе алкоголь. Звезда стала гостьей в одном из финальных эпизодов шоу «Семейство Кардашьян». Во время съемок модель предложили бокал с шампанским, но она так и не притронулась к нему.

Второй аргумент поклонники обнаружили в одном из постов Дженнер в Instagram. Блогер поделилась фото роллов, которые состояли лишь из риса и авокадо. В тот раз модель изменила своим вкусам и отказалась от сырой рыбы, передает издание Elite Daily.

Однако ключевым аргументом для фанатов стало ее воссоединением с возлюбленным. Звезды часто публикуют совместные фото и показывают, как растет их дочь Сторми. Примечательно, что Дженнер активно делится модными образами в откровенной одежде, поэтому по ее фигуре невозможно сказать, действительно ли модель находится в интересном положении. Стоит отметить, что прежде звезда уже смогла скрыть беременность, тогда она публиковала архивные фото.

На фоне слухов о беременности Дженнер «беби-бум» затронул и рэп-звезду Карди Би. Певица сообщила о примирении с возлюбленным и призналась, что снова находится в интересном положении.