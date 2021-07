Эфиопская диаспора в Нью-Йорке устроила митинг возле здания ООН

Нью-Йорк, 9 июля. Граждане Эфиопии, проживающие на территории США, вышли на акцию протеста возле штаб-квартиры ООН. Митингующие требуют прекратить вмешательство в процесс строительства плотины «Возрождение» (GERD) и уважать суверенитет страны.

Эфиопы считают недопустимым, чтобы кто-либо указывал им, как распределять собственные ресурсы. Протестующие пытаются донести до ООН, что они сами в состоянии решить, как вести работу над проектом. И им для этого не нужна указка извне.

???????? For Ethiopia's sovereignty

???????? For #Ethiopia's rights

???????? In order to stop #Egypt's monopoly on the #Abay River, which is not its property

???????? To fight poverty

???????? To fight the lack of energy

In order to reject the new occupation

???????? #Ethiopians Pretend#UNSC #GERD #ItsMyDam pic.twitter.com/qLo8iZAa8t