Россиянам дали рекомендации по выбору безопасных водоемов для купания

Москва, 9 июля. Купаться можно только в определенных местах, напомнили в Роспотребнадзоре и дали рекомендации по выбору пригодных для купания водоемов.

Активным видом отдыха в жаркое время является плавание. Часто красивый природный уголок с прудом воспринимается как лучшее место для купания, однако это не всегда так. Если в водоеме живут утки, гуси и вокруг летают чайки, то купаться в таком месте нельзя. Человек может заболеть церкариозом.

Также не рекомендуется плавать в озере, которое зацвело или если у берегов растет много водорослей. Рядом с местом купания не должны находиться сельскохозяйственные угодья или свалка. Кроме того, в воду могут попадать тяжелые металлы, если поблизости расположено промышленное предприятие или магистраль.

Врач Татьяна Суровцева ранее назвала основную опасность купания в фонтане. Многие патогены, которые передаются воздушно-капельным путем, могут находиться в воде.