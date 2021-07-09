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Актриса Анна Ардова вспомнила, почему охладела к первой любви
Шоу-бизнес
Актриса Анна Ардова вспомнила, почему охладела к первой любви
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 9 июля. Актриса Анна Ардова рассказала о неудачном свидании с первым возлюбленным. Звезда призналась, что в тот момент от ее эмоций к бывшему избраннику не осталось и следа.

Звезда ситкома «Одна за всех» Анна Ардова рассказала о неудачных знакомствах и встрече с первой любовью. Артистка призналась, что навсегда запомнит давнего избранника: как и у многих девочек, ее выбор пал на одноклассника.

Спустя годы возлюбленный пригласил актрису на свидание, а затем — к себе домой. Утром кавалер попытался избавиться от девушки из-за страха перед отчимом. Ардова вспомнила, что именно в тот момент ее любовь к юноше охладела.

«И вот когда меня взрослый парень выставил за дверь, чтобы нас не увидели его родители, у меня случилась смеховая истерика. Надевала в подъезде сапоги и думала: «Господи, какой же дурак!» Ну и, конечно, вся любовь прошла в одно мгновение», — поделилась артистка в интервью изданию «Теленеделя».

Ардова призналась, что еще не раз влюблялась с первого взгляда. Однако эти отношения оборачивались провалом. Кроме того, артистка дважды была замужем, но оба ее брака закончились разводом.

Сексолог Татьяна Гринева объяснила, как сохранить отношения в браке, несмотря на рутину. Эксперт также рассказала на пресс-конференции Медиацентра «Патриот», почему партнеры решаются на измены.

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