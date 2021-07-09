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Украинец загнал в угол телеведущего неожиданным предложением по Донецку и Луганску
Политика
Украинец загнал в угол телеведущего неожиданным предложением по Донецку и Луганску
Новостное агентство «Харьков»

Киев, 9 июля. Постоянные удары ВСУ по Донецку и Луганску заставили украинца по имени Степан выступить с неожиданным предложением к телеведущему-русофобу Александру Лирчуку.

Инцидент произошел в эфире телеканала «НАШ». Степан загнал в угол Лирчука предложением присвоить Донецку и Луганску звание городов-героев за стоическую оборону от украинской армии. Житель Черновецкой области сравнил положение городов с Ленинградом во время Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда растянулась на почти три года, а обстрелы столиц ДНР и ЛНР силами ВСУ продолжаются без малого семь лет.

«Верховная Рада должна внести законопроект о присвоении такого же статуса Донецку и Луганску потому что их держат в блокаде и обстреливают уже семь лет», — заявил Степан.

Приписать Степану, живущему в западной части Украины, пророссийские взгляды не получилось, и тогда Лирчук заявил, что никакой блокады Ленинграда якобы не было, и город нормально снабжался по Ладожскому озеру. Здесь уже коллеге Лирчука по утреннему эфиру пришлось вмешаться и жестко осадить русофоба, потребовав или учить историю, или не разговаривать на темы, в которых тот не разбирается.

Ранее о будущем Донецкой и Луганской народных республик высказался ведущий ток-шоу "Время покажет" Анатолий Кузичев. Журналист подчеркнул, что считает Донбасс русской землей.

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украина Луганск донбасс донецк блокада ленинграда города-герои
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