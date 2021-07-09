Короткометражка российского режиссера получила приз молодых талантов в Каннах

Канны, 9 июля. Короткометражный фильм «Почтальон» (Postman) российского режиссера Клима Тукаева получил главный приз в конкурсе молодых талантов в рамках Каннского кинофестиваля.

Главным героем игровой ленты стал почтальон, который остался один в городе-призраке, пережившем апокалипсис. Сотрудник почтовой службы по привычке продолжает разносить письма и уведомления, хотя адресатов давно нет в живых. Главные роли в фильме сыграли Альберт Зайцев и Полина Нехлопочина.

Всего в конкурсе участвовало 15 короткометражек, которые были отобраны из более 900 заявок из 60 стран мира. Второе место жюри присудили фильму Bagman Яна Келлнера.

Открытие Каннского кинофестиваля, как всегда, прошло с размахом. На ковровой дорожке засветилось огромное количество мировых звезд. Зрители и журналисты единогласно признали супермодель Марию Изабель Гулар Дораду обладательницей самых роскошных ног фестиваля.