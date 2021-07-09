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Прилучного заподозрили в нетрадиционной ориентации из-за фото с ярким макияжем
Шоу-бизнес
Прилучного заподозрили в нетрадиционной ориентации из-за фото с ярким макияжем
Фото - пресс-служба Первого канала

Москва, 9 июля. Популярный российский актер Павел Прилучный предстал перед поклонниками в неожиданном образе. Телезвезда шокировала свою армию поклонников ярким макияжем.

Фотографию с неожиданным внешним видом звезда сериала «Мажор» опубликовала в Stories Instagram. На снимке артист позирует в накрашенными тенями синего и фиолетового цвета глазами. Губы и брови Прилучный дополнительно подвел черным карандашом. В произошедшем с его лицом он винит лишь современное общество.

«Современные тенденции довели», — кратко добавил к фотографии актер.

Некоторые поклонники неоднозначно восприняли публикацию популярного актера. Нашлись и те, кто в фанатских сообществах стал активно раскручивать тему нетрадиционной сексуальной ориентации актера и высказывать свои подозрения.

«Не может быть... А таким мужественным всегда казался... Теперь понятно, почему развелся»;

«Может, он того? Нетрадиционный у нас. Жаль, конечно, а мне очень нравился»;

«Павлуша стал по мальчикам? Макияж ужасный, но ничего, мальчики научат», — иронично отметили пользователи в соцсетях.

Однако далеко не все придерживаются подобной теории. Несколько недель назад почитатели творчества звезды «Закрытой школы» предположили, что артист может стать новым героем популярного телешоу «Холостяк».

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актер внешность прилучный
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