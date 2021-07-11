Петров день и «ночь бесчинств»: что за праздник, традиции, что нельзя делать 12 июля

Петров день — народное название очень важного для христиан праздника — церковного поминовения самых известных апостолов — Петра и Павла. Считается, что в наказание за проповедь учения Христова эти апостолы были казнены в один день. Более вероятной историки считают версию, что праздник установлен в честь перенесения мощей Петра и Павла в Рим 29 июня 258 года. Западные церкви отмечают День Петра и Павла по григорианскому календарю 29 июня; восточные, придерживающиеся юлианского летоисчисления (в том числе Русская православная церковь), — 12 июля. В 2021 году Петров день приходится на понедельник.

История праздника

Первый ученик Иисуса Христа — апостол Петр, который в минуту слабости отрекся от учителя, искупил это годами верного служения делу Христову. Петр считается создателем христианской церкви, первым папой римским, хранителем ключей от рая. Согласно евангельским источникам, в конце своего миссионерского служения Петр проповедовал в Риме при жестоком императоре Нероне, свирепом гонителе христианства. Узнав о нависшей над ним угрозе ареста, Петр решил бежать из Рима, но по пути было ему видение. Апостол увидел Христа, идущего в Рим, и обратился к нему со словами:

«Господь, куда идешь ты?»

«Иду в Рим, чтобы вновь быть распятым», — отвечал Иисус.

Петр понял, что его бегство — это отступничество, и вернулся в Рим, где был арестован и распят. По просьбе Петра его распяли вниз головой, поскольку апостол считал себя недостойном претерпеть ту же казнь, что и его учитель — Иисус. Это событие историки относят к 67 году.

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История Павла — не менее удивительная. Павел не входит в число 12 апостолов, которым проповедовал Иисус при жизни. Павел (которого первоначально звали Саул) был воинствующим фарисеем и жестоко преследовал христиан. Однако Христос уже после своего Воскресения однажды явился Саулу на дороге и упрекнул фарисея в гонениях на христиан. После этого Саул на три дня ослеп, но потом был исцелен, уверовал и под именем Павел стал одним из главных распространителей христианства.

Считается, что Павел был казнен при Нероне в один день с апостолом Петром. Перед казнью Павла жестоко пытали, но казнили его более милосердно: как римский гражданин он был не распят, а обезглавлен.

Петров день в народной традиции

День Петра и Павла в России празднуется после окончания Петрова поста, который для православных завершается 11 июля. Согласно народной трактовке этого события, Петр и Павел борются с нечистью, которая в последнюю ночь обязательно старается навредить. Ночь накануне Петрова дня называется «ночь бесчинств». Это — время разгула нечистой силы, для усмирения которой на Руси существовали различные осуждаемые церковью традиции, больше напоминающие хулиганские выходки, чем обряды. Считалось, что в канун Петрова дня не грех похулиганить и даже позволить себе настоящие бесчинства, поэтому власти в канун праздника делали все, чтобы пресечь безобразия. В некоторых местностях такие традиции сохраняются до сих пор.

Кроме того, в это время световой день уже начинает убывать, что также отмечали наши предки. На Руси говорили:

«Петр и Павел день убавил».

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День Петра и Павла: что можно есть, что нельзя делать

День Петра и Павла — большой церковный праздник, когда на Руси было принято посещать храмы, молиться этим святым о здоровье и благополучии. Особенно день важен для тех, кто носит имена этих святых.

Как в любой церковный праздник, запрещалась тяжелая работа, в том числе на земле. Порицались ссоры, споры, скандалы. По народной традиции, под строжайшим запретом были все действия с металлом и острыми предметами. Нельзя было даже близко подходить к гвоздям (в знак уважения к прибитому к кресту Петру), пользоваться ножами и другим острыми предметами (в память смерти Павла от меча). Женщинам запрещалось рукодельничать — иголки, спицы, веретена — все это было под запретом.

Церковь и светские власти не одобряют хулиганства в канун праздника. Священники и врачи не устают порицать чревоугодие и пьянство, которыми некоторые любят ознаменовать окончание поста.

В 2021 году в День Петра и Павла, когда праздник приходится на понедельник, есть можно все — и мясное, и молочное (некоторые ограничения поста сохраняются, только если Петров день выпадает на среду или пятницу).

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Двенадцать апостолов

На следующий день после Дня Петра и Павла церковь отмечает праздник Собор двенадцати апостолов. Первые упоминания о празднике встречаются в IV веке. Русская православная церковь чтит 12 апостолов 13 июля.

Праздник посвящен двенадцати апостолам, которые знали Иисуса Христа при его земной жизни. Это апостолы Петр, Андрей, Иаков Зеведеев, Иоанн Богослов, Филипп, Варфоломей, Фома, Левий Матфей, Иаков Алфеев, Иуда Фаддей, Симон Кананит, а также апостол Матфей, который был избран в число двенадцати апостолов вместо Иуды Искариота, предавшего Христа.