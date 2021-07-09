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Кокорин прибыл во Флоренцию в расположение «Фиорентины» раньше всех
Спорт
Кокорин прибыл во Флоренцию в расположение «Фиорентины» раньше всех
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/

Флоренция, 9 июля. Российский форвард итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин прилетел в расположение клуба раньше всех своих партнеров по команде.

Нападающий принял такое решение в связи с желанием укрепить мышцы крестообразных связок, которые Кокорин повредил 18 марта 2018 года в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига», сообщает «Спорт-Экспресс». Футболист перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года. Кокорин принял участие лишь в четырех матчах в составе «фиалок», результативными действиями не отметился.

Ранее известный журналист Владимир Познер назвал главную причину неудач российского футбола. Проблема, по его мнению, заключается не в тренере, а в уровне подбора игроков.

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