Кокорин прибыл во Флоренцию в расположение «Фиорентины» раньше всех

Флоренция, 9 июля. Российский форвард итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин прилетел в расположение клуба раньше всех своих партнеров по команде.

Нападающий принял такое решение в связи с желанием укрепить мышцы крестообразных связок, которые Кокорин повредил 18 марта 2018 года в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига», сообщает «Спорт-Экспресс». Футболист перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года. Кокорин принял участие лишь в четырех матчах в составе «фиалок», результативными действиями не отметился.

Ранее известный журналист Владимир Познер назвал главную причину неудач российского футбола. Проблема, по его мнению, заключается не в тренере, а в уровне подбора игроков.