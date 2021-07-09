Жители ЦАР выступают против безнаказанности миротворцев ООН

Банги, 9 июля. Центральноафриканцы требуют справедливости и компенсации ущерба жертвам аварии, устроенной сотрудниками многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) в столице страны.

В ЦАР не утихает скандал, связанный с миротворцами ООН. Жители массово выходят на протесты и устраивают акции против МИНУСКА. Центральноафриканцы недовольны присутствием миротворцев в республике и требуют, чтобы они покинули страну.

Местные соцсети разрываются от гневных высказываний жителей, уставших терпеть бесчинства «голубых касок».

«Вы прекрасно знаете, что ЦАР восстановит мир только в том случае, если МИНУСКА покинет эту страну. Ваша миссия — очередная попытка колонизации», — пишут жители республики.

Миссия ООН подозревается в преступлениях против мирного населения и сотрудничестве с радикалами. Пользуясь исключительным положением в ЦАР, «голубые каски» делают все, кроме защиты населения от бандитов.

wikipedia.org / Geoffrey C. Gunn / CC BY 3.0

Последней каплей стала авария, в которой погиб водитель мототакси, а также пострадали два центральноафриканца. Миротворцы устроили ДТП на Авеню де Франс в центре Банги. Грузовик МИНУСКА наехал на мотоцикл, после чего миротворцы предприняли попытку скрыться с места преступления. Во время организованной коллегами погибшего таксиста погони транспорт ООН сбил еще одного человека.

Это не первый случай, когда члены МИНУСКА пытаются избежать наказания. Ранее миротворцы устроили похожее ДТП со смертельным исходом близ города Амадагаза. Вместо того чтобы признать вину и ответить по закону, они предложили родственникам погибшего мизерную компенсацию. После чего «голубые каски» погрузили покойного в машину и скрылись в неизвестном направлении.

Такое пренебрежительное отношение к жизням центральноафриканцев укрепляет граждан страны во мнении, что силам МИНУСКА следует немедленно покинуть ЦАР.