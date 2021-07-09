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«Физкульт-привет». Увольнение Черчесова, Кубок Стэнли у россиян и Токио без зрителей
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«Физкульт-привет». Увольнение Черчесова, Кубок Стэнли у россиян и Токио без зрителей

Последние семь дней в мире спорта не прошли просто так: одна новость была громче другой. Но обо всем по порядку.

Российский футбольный союз расторгнул контракт с главным тренером сборной по футболу Станиславом Черчесовым. Он возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда провела 57 матчей (24 победы, 13 ничьих, 20 поражений).

Хоккеисты Кучеров, Василевский и Сергачев выиграли Кубок Стэнли. Российские игроки добились нового оглушительного успеха в НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг», в которой наши парни являются безоговорочными лидерами, второй год подряд выиграла главный трофей заокеанского хоккея — Кубок Стэнли.

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