Банги, 9 июля. США и Франция пытаются дискредитировать помощь российских инструкторов в Центральноафриканской Республике. Однако агитация, распространяемая Западом, не убеждает народы Африки, заявили аналитики издания Panafricane.

Американская и французская элиты осознают, что теряют влияние на Черном континенте. Они всеми силами пытаются держаться за старую схему, установленную еще в рамках однополярной концепции мира. Тем не менее в настоящий момент эта стратегия нежизнеспособна.

«Окончательное решение отныне будет принадлежать соответствующим народам, а не тем людям, которые утверждают, что живут в другое время», — заявили в издании.

В прошлом французские войска, чей контингент отличался заметно большим количеством кадров, нежели состав российских инструкторов в ЦАР, не смогли прийти к победе над незаконными вооруженными формированиями. Миротворцы ООН (МИНУСКА) также не добились стабилизации в республике. Вместо этого миссия международной организации лишь увеличила число «голубых касок» и жертв.

un.org / Marco Dormino / UN Photo

При этом с появлением в ЦАР несколько сотен российских инструкторов смогли успешно провести масштабную реформу вооруженных сил. Именно тренировки у отечественных специалистов обеспечили национальной армии победу над конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Вашингтон и Париж с большой тревогой наблюдают не только утрату геополитического влияния в регионе, но и все более решительное противодействие со стороны ЦАР, а также африканской общественности в целом касательно их присутствия на континенте.

Западные элиты, будучи не в состоянии приспособиться к многополярному современному миру, в конечном итоге рискуют столкнуться с унизительной эвакуацией войск и наемников как в Африке, так и в других регионах.