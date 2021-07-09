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В США не знают, как потратить усеченный военный бюджет
Весь мир
В США не знают, как потратить усеченный военный бюджет
US Navy  / 

В условиях серьезного секвестирования оборонного бюджета в штаб-квартире Военно-морских сил (ВМС) США разгораются споры, какой проект новых видов вооружения поддержать финансированием в 2023 финансовом году, а на какие — наложить ограничения или вообще заморозить до лучших времен. Серьезные бюджетные ограничения заставляют командование ВМС сделать сложный выбор относительно того, чему отдать приоритет — новой подводной лодке, эсминцу или самолету.

Если послушать военных, то складывается впечатление, что нужно все и сразу, однако у законодателей, распределяющих оборонный бюджет, иное мнение. Они уверены, что финансировать надо что-то одно и такой подход не ударит сильно по обороноспособности страны, и без того обладающей самым большим оборонным бюджетом в мире.

Запросы флота

Итак, флот заявляет, что ему крайне необходимы средства для разработки, проектирования, строительства, испытаний и внедрения таких систем вооружения, как:

  • новый эсминец DDG(X) для замены эсминцев проекта Arleigh Burke;
  • новая атомная подводная лодка с ударным оружием SSN(X) для замены АПЛ типа Virginia;
  • новый палубный самолет Next Generation Air Dominance (NGAD) для замены палубных истребителей четвертого поколения F/A -18E Super Hornet и истребителей пятого поколения F-35C Lightning II.

По каждой системе вооружения ВМС США предлагают свое обоснование необходимости скорейшей разработки и принятия на вооружение.

Так, новый DDG(X), по мнению военных, должен занять место самого массового военного корабля в США — эсминца типа Arleigh Burke, которых построено более 70 единиц и строительство которых еще продолжается.

Попытка военных перейти от них к более совершенным и перспективным эсминцам типа Zumwalt потерпела крах. Из первоначально заказанных 32 кораблей было построено всего три, после чего программу свернули из-за фантастической цены — стоимость судов приближалась к четырем миллиардам долларов за каждый корпус, тогда как Arleigh Burke последней модификации закупались по цене 1,84 млрд долларов.

Предполагается, что новый эсминец DDG(X) будет нацелен на выполнение тех же самых задач, которые ставились перед Arleigh Burke, однако в проект будет закладываться более мощная энергетика с перспективой дальнейшего внедрения оружия, основанного на новых физических принципах, например — лазерного. Кроме того, военные предполагают оснастить корабль более мощной радиоэлектроникой, чтобы получить преимущество перед аналогичными разработками потенциального противника.

Драма подводного флота

Хоть в приватных беседах высшие чины ВМС США и отдают предпочтение эсминцу, экспертное сообщество не готово согласиться с такой расстановкой приоритетов, так как подводные лодки и самолеты имеют, по их мнению, большую значимость. А существующие и строящиеся эсминцы еще десятилетиями будут в полном объеме решать поставленные перед ними задачи.

Эксперты отмечают, что в недалеком прошлом ВМС США совершили большую ошибку, перейдя к строительству атомных подводных лодок типа Virginia и похоронив более боеспособный во всех смыслах проект Seawolf. Виной тому во многом стал распад СССР и, как следствие, фактическое прекращение существования советского военно-морского флота, получившего к этому времени новейшие подводные атомоходы, которые могли на равных конкурировать с американскими подводными кораблями.

В таких условиях командованием ВМС США было принято решение отказаться от строительства атомных подводных лодок «истребителей» Seawolf (стоимостью 3,5 млрд долларов). Они могли бороться с советскими атомоходами проектов 705, 671РТМ, 971, 945, 949А и стратегическими подводными крейсерами проектов 667БДР и 941 в пользу менее дорогих многоцелевых атомных подводных лодок типа Virginia (стоимостью 2,8 млрд долларов), которые предназначались для нанесения ударов крылатыми ракетами по береговым целям.

Это больше подходило для задач ВМС США, значительно изменившихся после исчезновения основного стратегического противника. С тех пор у Штатов не было в море достойного противника и все свои силы они бросили на усиление тех ресурсов, которые задействовались в подавлении слаборазвитых стран.

Однако с возрождением российского подводного флота в ВМС США пришло осознание, что имеющиеся подводные лодки не способны обеспечить гарантированный успех в борьбе с атомоходами ВМФ России. К тому же действия российских подводных лодок в декабре 2019 года и весной 2020-го наглядно доказали, что они вполне способны сорвать трансатлантическую переброску войск, если перед ними будет поставлена такая задача. Именно поэтому проект SSN(X) представляется экспертному сообществу более необходимой боевой системой, чем новый эсминец. Тем не менее в самом командовании до сих пор нет однозначного решения по этому вопросу.

Устаревшая морская авиация

Что касается нового палубного истребителя, который заявлен как Next Generation Air Dominance (NGAD), здесь мнение специалистов единодушное. Существующий парк истребителей-бомбардировщиков F/A-18C подходит к пределу своего эксплуатационного ресурса, а F-35В/С так и не достигли ожидаемой от них боеспособности. Это при том, что в последние годы стремительно стала развиваться тема беспилотной авиации, которая в перспективе не оставит пилотируемой никаких шансов на победу.

Новый проект NGAD, как предполагается, будет уже беспилотным и в любом случае станет носителем беспилотных средств, взаимодействующих с ним. Хоть в ВМС и заявляют о перспективности этого направления, эксперты скептически относятся к таким заявлениям, предполагая, что в войне против слаборазвитых стран достаточно будет и тех самолетов, которые есть сейчас. А в глобальной войне с ее изменившимися подходами к организации боевых действий никакие NGAD уже не помогут.

В общем, экономический кризис, вызванный пандемией, добрался и до военно-промышленного комплекса США, где все привыкли жить на широкую ногу. Теперь стало очевидно: бездонному финансированию приходит конец. Кому-то придется затянуть пояса и забыть о фантастических суммах, которые бездумно можно было тратить на утопические проекты типа сверхдорого эсминца Zumwalt.

Но беда даже не в этом. Беда состоит в том, что сейчас вооруженные силы США встают перед реальной, а не мнимой угрозой в виде не только возродившихся ВС РФ, но и стремительно набирающей силу Народно-освободительной армии Китая. Не дай бог, придет момент, когда «важна будет крепость руки» — а крыть Вашингтону окажется нечем.

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сша вмс сша флот суконкин@эксперт
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