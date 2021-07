В США не знают, как потратить усеченный военный бюджет

В условиях серьезного секвестирования оборонного бюджета в штаб-квартире Военно-морских сил (ВМС) США разгораются споры, какой проект новых видов вооружения поддержать финансированием в 2023 финансовом году, а на какие — наложить ограничения или вообще заморозить до лучших времен. Серьезные бюджетные ограничения заставляют командование ВМС сделать сложный выбор относительно того, чему отдать приоритет — новой подводной лодке, эсминцу или самолету.

Если послушать военных, то складывается впечатление, что нужно все и сразу, однако у законодателей, распределяющих оборонный бюджет, иное мнение. Они уверены, что финансировать надо что-то одно и такой подход не ударит сильно по обороноспособности страны, и без того обладающей самым большим оборонным бюджетом в мире.

Итак, флот заявляет, что ему крайне необходимы средства для разработки, проектирования, строительства, испытаний и внедрения таких систем вооружения, как:

По каждой системе вооружения ВМС США предлагают свое обоснование необходимости скорейшей разработки и принятия на вооружение.

