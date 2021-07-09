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Грецкие орехи с тонкой скорлупой вырастили в ботаническому саду Самары
Общество
Грецкие орехи с тонкой скорлупой вырастили в ботаническому саду Самары
pixabay.com  / 

Самара, 9 июля. В ботаническом саду, являющемся подразделением Самарского университета, ученые вывели два новых сорта грецких орехов. Их в ближайшее время запатентуют под названиями «Самарец» и «Волжанин».

Это растение не характерно для климатических условий Среднего Поволжья. Тем не менее грецкие орехи на специальном наделе в самарском ботаническом саду выращивают уже семь десятков лет, число деревьев на участке приближается к тысяче.

Новым сортам, что важно для региона, присуща морозоустойчивость. Еще одним их качеством является тонкая скорлупа — орехи легко расколоть, сжав в кулаке.

По словам ученых, урожая от новых сортов следует ждать осенью, в сентябре — начале октября.

Ранее ФАН сообщал о скандальном строительстве храма на участке, ранее принадлежавшем самарскому ботаническому саду. Как выяснилось, работы были начаты без разрешительной документации.

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самара ботанический сад грецкие орехи
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