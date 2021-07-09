Берлин, 9 июля. Немецкий ветеран Генрих Шепе призвал Правительство Германии выплатить России компенсацию за нападение на Советский Союз.

Обращение опубликовало немецкое издание General-Anzeiger. В нем Шепе жестко осадил Берлин за игнорирование военных преступлений Третьего рейха против СССР. При этом он обратил внимание на то, что Берлин официально признал геноцид племен гереро и нама в Южной Африке. Жертвами событий вековой давности стали 75 тысяч человек.

«А то, что в бывшем Советском Союзе в результате военного нападения Германии в период с 1941 по 1945 год погибло более 25 миллионов человек, разве не геноцид?» — возмутился житель ФРГ.

Шепе напомнил, что евреи получили от Германии компенсацию за холокост, но перед Россией никто даже не извинился. Сам ветеран поблагодарил русских за то, что пережил войну и пятилетний плен, «где ни разу не видел, чтобы какой-нибудь охранник мстил немцу». Это резко контрастирует с жестокостью нацистов, которые всячески издевались над пленными.

«Мы выплатили за это компенсацию или хотя бы извинились? Ничего подобного», — заявил Шепе.

Он также напомнил о том, как немцы во время отступления сжигали села, уничтожали инфраструктуру и убивали людей. В этой связи немец подчеркнул, что пришло время для извинений. По его мнению, они стали бы положительным шагом.

Ранее израильский эксперт Яков Кедми заявил, что Россия осталась несломленной после всех невзгод, настигших ее за последнее столетие. Он напомнил, что русские за прошедший век пережили много несчастий.