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Знания не спасли: мошенники обманули тульского юриста более чем на миллион рублей
Происшествия
Знания не спасли: мошенники обманули тульского юриста более чем на миллион рублей
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Тула, 9 июля. Юрисконсульт крупной тульской организации пострадал от обычной аферы. Познания в сфере права не помогли 35-летнему мужчине избежать участия в самой обычной мошеннической схеме в качестве жертвы.

Юристу по мобильному телефону позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший рассказывал о необходимости перевести все денежные средства на некий защищенный счет. Его слова были настолько убедительны, что правовед поверил. В стремлении спасти свои накопления мужчина отправился к банкомату и в несколько операций перевел по указанным реквизитам 1 миллион 200 тысяч рублей.

«Телефонный собеседник подтвердил, что денежные средства зачислены на защищенный счет. Сразу после этого разговор прервался. Житель Тулы понял, что не знает, каким образом получить доступ к новому счету. Только после этого мужчина осознал происходящее и обратился в полицию. Несмотря на то, что потерпевший знал о мошеннических схемах, он стал жертвой обмана. Возбуждено и расследуется уголовное дело», — сообщил ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Полицейские отмечают, что жителям региона раздаются памятки с напоминанием о мошенниках. Но обманщикам все равно удается осуществить свои уловки.

Ранее ФАН рассказывал о жителях Тулы, лишившихся крупных денежных сумм из-за преступных действий. Еще одну местную жительницу остановили в отделении банка, не дав осуществить перевод аферистам.

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