Более 100 человек эвакуировали из полыхающего челябинского поселка Джабык

, 9 июля. Спасатели эвакуировали 144 человека из челябинского поселка Джабык, где огонь от лесных пожаров перекинулся на жилые дома.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН), часть жильцов были размещены на временных пунктах: 33 человека, из которых 7 детей, находятся в школе поселка Снежный; 37 человек, из них 8 детей, разместили в школе поселка Новоаклиновый. Угрозы пожара в последнем нет.

Ранее сообщалось, что лесные пожары подобрались к жилым домам в поселке Джабык Челябинской области. В результате огонь перекинулся на жилые постройки: загорелись 63 дома, в 40 из которых постоянно проживают люди.

Ситуация с лесными пожарами обостряется с каждой минутой. По данным спасателей, площадь возгорания леса в Карталинском районе региона увеличилась с 250 гектаров до 2,8 тысячи.