Руанда разворачивает военный контингент в северной провинции Мозамбика Кабу-Делгаду

Кигали, 9 июля. Правительство Руанды опубликовало официальное заявление об отправке военнослужащих национальной армии в Мозамбик.

Контингент Сил обороны Руанды (RDF) численностью в 1000 человек направится в северную провинцию Мозамбика Кабу-Делгаду. Задача руандийских военных заключается в восстановлении контроля над территориями, захваченными боевиками, и обеспечении безопасности мирного населения.

Отправка военнослужащих осуществляется по официальной просьбе Мапуту. На месте руандийским бойцам предстоит действовать в тесном сотрудничестве с Вооруженными силами Мозамбика (FADM), а также контингентом Сообщества по развитию юга Африки (SADC).

prt scr gov.rw / Republic of Rwanda

Договоренность о предоставлении помощи Мапуту достигнута на прошедшем 23 июня саммите стран – участников SADC. Позже, в рамках торжественной речи на праздновании Дня независимости, президент Мозамбика Филипе Ньюси пообещал в ближайшем будущем ликвидировать терроризирующих северную провинцию страны боевиков.

Обстановка в Кабу-Делгаду неуклонно ухудшалась с августа прошлого года, когда в руках у бандитов оказался расположенный на севере страны порт Мосимбоа-да-Прая. Кризис достиг кульминации в конце марта — тогда радикалы напали на город Пальма, убив десятки людей.