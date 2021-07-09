Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 18:34
18:32
Происшествия
Домашний енот по кличке «Шимон» искусал грудничка в Татарстане
18:32
Армия
Житель Петербурга раскрыл неожиданные подробности Русской весны в Крыму
18:30
Весь мир
Президент ЦАР встретился с новым главой представительства Минобороны РФ в республике
18:29
Евро 2020
Президент УЕФА Чиферин считает несправедливым формат проведения Евро-2020
18:28
Экономика
Жители Сахалина готовы покупать икру горбуши по 11 тыс. рублей за килограмм
18:23
Происшествия
Школа загорелась на 300 «квадратах» под Ростовом
18:22
Происшествия
Неадекватный мужчина с ножом ранил двоих прохожих в Петербурге
18:22
Политика
Минюст обновил список нежелательных в России организаций
18:22
Экономика
Банк России подсчитал потери россиян от действий кибермошенников
18:18
Политика
В Китае назвали «беспорядком» итоги военной миссии США в Афганистане
Все новости

Руанда разворачивает военный контингент в северной провинции Мозамбика Кабу-Делгаду
Весь мир
Руанда разворачивает военный контингент в северной провинции Мозамбика Кабу-Делгаду
twitter.com  /  @RwandaMoD

Кигали, 9 июля. Правительство Руанды опубликовало официальное заявление об отправке военнослужащих национальной армии в Мозамбик.

Контингент Сил обороны Руанды (RDF) численностью в 1000 человек направится в северную провинцию Мозамбика Кабу-Делгаду. Задача руандийских военных заключается в восстановлении контроля над территориями, захваченными боевиками, и обеспечении безопасности мирного населения.

Отправка военнослужащих осуществляется по официальной просьбе Мапуту. На месте руандийским бойцам предстоит действовать в тесном сотрудничестве с Вооруженными силами Мозамбика (FADM), а также контингентом Сообщества по развитию юга Африки (SADC).

Руанда разворачивает военный контингент в северной провинции Мозамбика Кабу-Делгаду
prt scr gov.rw  / Republic of Rwanda

Договоренность о предоставлении помощи Мапуту достигнута на прошедшем 23 июня саммите стран – участников SADC. Позже, в рамках торжественной речи на праздновании Дня независимости, президент Мозамбика Филипе Ньюси пообещал в ближайшем будущем ликвидировать терроризирующих северную провинцию страны боевиков.

Обстановка в Кабу-Делгаду неуклонно ухудшалась с августа прошлого года, когда в руках у бандитов оказался расположенный на севере страны порт Мосимбоа-да-Прая. Кризис достиг кульминации в конце марта — тогда радикалы напали на город Пальма, убив десятки людей.

Вернуться назад

африка мозамбик руанда
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru